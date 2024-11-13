Законопроект о корректировке бюджета на 2024 год прошел второе чтение

Депутаты Заксобрания Петербурга на заседании 13 ноября приняли во втором чтении проект закона о корректировке бюджета на 2024 год, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В парламент поступило три поправки к законопроекту от губернатора. Так, доход города в текущем году увеличен на 47,7 млрд рублей. Также увеличились и расходы на 42,7 млрд рублей. Одна из поправок была посвящена выделению бюджетных средств на предоставление средств АО "Западный скоростной диаметр" для погашения займа на строительство центрального участка ЗСД.

Переброска средств на нужды ЗСД отчасти связана с нынешней экономической ситуацией в России. Из-за решения Центробанка установить рекордный уровень ключевой ставки , Смольный решил скорее выплатить взятые под процент деньги на строительство магистрали. Как писала "Фонтанка", сейчас подошел срок планового рефинансирования старого кредита, то есть оформления нового под актуальный процент от банка.

"В связи с непростой экономической ситуацией и высокими ставками по рыночным кредитам рефинансирование в дальнейшем приведет к значительным дополнительным расходам бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с условиями соглашения. Во избежание дальнейших допрасходов городом принято решение о погашении остатка заемных средств, привлеченных партнером на строительство Центрального участка", - рассказали "Фонтанке" в пресс-службе комфина.

Сейчас в парламенте находится на рассмотрении проект бюджета Петербурга на 2025-2027 годы. Документ обсудят во втором чтении на заседании 20 ноября. Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что предлагал губернатор Беглов в своей поправке к главному финансовому документу на ближайшую трехлетку.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру