В девяти МО депутаты досрочно сложили полномочия

В девяти советах МО обнаружились депутаты, добровольно сложившие свои полномочия, рассказал 13 ноября глава Горизбиркома Максим Мейксин. Он уточнил, что все советы сейчас находятся в правомочном составе и не нуждаются в проведении дополнительных выборов.

"Чаще всего причиной отказа от депутатского мандата послужил переход на другую работу, в том числе на должности в рамках муниципальной службы", — отметил Мейксин в своем Telegram-канале.

Согласно законодательству, проведение допвыборов не требуется, поскольку в избирательных округах остаются замещенными более 2/3 депутатских мандатов, добавил председатель ГИК.

Муниципальные выборы прошли в Петербурге с 6 по 8 сентября, одновременно с выборами губернатора и довыборами в Заксобрание. Кампании развернулись в 110 из 111 МО, существующих в городе. По итогам выборов состав муниципальных советов обновился более, чем наполовину.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру