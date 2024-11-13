Четверых пострадавших при нападении в "Окее" на проспекте Космонавтов выписали

Четверых пострадавших при нападении в гипермаркете "Окей" на проспекте Космонавтов выписали из больницы, сообщает "Фонтанка" 13 ноября со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Две 66-летние женщины, проходившие лечение во втором хирургическом отделении 26-й больницы, вернулись домой. Также выписаны двое пострадавших, находившихся в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе: мужчину отпустили через несколько дней после нападения, а женщину с травмами средней степени тяжести — недавно.

Тем временем в стационаре продолжает лечение 60-летний охранник гипермаркета. Он находится в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей 26-й больницы, где ему делают перевязки.

Напомним, нападение произошло 25 октября в магазине в Московском районе. Мужчина, вооруженный двумя ножами, атаковал посетителей и сотрудников. Нападавшего удалось обезвредить до приезда полиции. В результате инцидента пятеро пострадавших были госпитализированы, четверо из них — в тяжёлом состоянии.

фото: ЗАКС.Ру