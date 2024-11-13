Лавров сомневается в перемене отношения Вашингтона к "украинским делам"

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что избрание Дональда Трампа на пост президента США едва ли скажется на отношении Вашингтона к ситуации на Украине. Об этом Лавров заявил во время интервью журналистке Марине Ким, передает ТАСС 13 ноября. Ранее в своей предвыборной программе Трамп неоднократно заявлял о намерениях урегулировать конфликт в сжатые сроки.

"Отношение принципиальное Вашингтона к украинским делам, да и к европейским не изменится в том смысле, что Вашингтон будет всегда стремиться держать под своим контролем все, что происходит на околонатовском и в самом натовском пространстве. <...> Как это будет делаться, как они себе представляют осуществление своих контрольных функций в новых условиях - это можно по-разному делать. Я не берусь гадать. Но то, что они захотят оставлять эти процессы под своим контролем, у меня нет сомнений", - приводят слова Лаврова в ТАСС.

Напомним, выборы в США прошли 5 ноября. По итогам голосования наибольшую поддержку выборщиков получил кандидат от республиканцев Трамп. Для 78-летнего президента это будет второй и последний срок в президентском кресле.

Президент России Владимир Путин заявлял, что предложения Трампа относительно темы специальной военной операции на Украине заслуживают внимания. Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как к возвращению Трампа в Белый дом относятся депутаты Законодательного собрания Петербурга. В основном депутаты надеются на то, что американские власти начнут концентрироваться на вопросах внутри страны, а не на внешней политике.

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру