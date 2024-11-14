Росфинмониторинг добавил Марата Гельмана* в список экстремистов и террористов

Российский коллекционер и галерист Марат Гельман* оказался в перечне экстремистов и территористов Росфинмониторинга, об этом данные появились 14 ноября.

Ранее, в конце декабря 2021 года, Минюст добавил его в список иностранных агентов. Тогда Гельман* заявлял, что с 2020 года не получал никаких денег из иностранных источников напрямую или через кого-то.

Осенью 2023 года на него составили иноагентский протокол, а в конце 2022 года МВД объявило его в розыск.

Сам Марат Гельман родился в 1960 году в Кишиневе, а в России занимался публицистикой и коллекционированием, работал директором пермского музея современного искусства.

*Минюст внес Марата Гельмана в список иноагентов, Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов

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