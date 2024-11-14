Следователи нашли 12 тысяч евро у экс-главы отдела "ЖКС №1 Калининского района"

Сотрудники Следственного комитета задержали бывшего начальника отдела снабжения "ЖКС №1 Калининского района", в отношении которого возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Во время обыска в его доме силовики изъяли более 12 тысяч евро. Следственные действия проводились с участием ФСБ. Сейчас мужчина задержан, вскоре будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в СК 14 ноября.

По версии следствия, в 2017 году начальник отдела предлагал представителям коммерческих структур давать ему взятки за первоочередное заключение договоров поставки. Также в обмен на деньги он якобы предлагал игнорировать срывы сроков поставки. Один из предпринимателей на такие условия согласился и с 2018 года перевел фигуранту дела около 1 млн рублей. Судя по видео, опубликованному СК, обвиняемый вину признал. В сообщении ведомства имя бывшего сотрудника ЖКС не указывается. Ранее о том, что в ЖКС пришли с обысками, писала "Фонтанка".

"Благодаря грамотно спланированной работе следователей ГСУ и сотрудников регионального Управления ФСБ и МВД России 13 ноября фигурант был задержан. По месту его проживания проведен обыск, в ходе которого изъято более 12 тысяч евро. Злоумышленник процессуально задержан, ему предъявлено обвинение", - заявили в СК.

Ранее в этот день стало известно о задержании бывшего инженера отдела Фонда капитального ремонта. Поводом для этого также стала взятка, однако в пять раз меньше - от одного из предпринимателей он получил 180 тысяч рублей за подписанные акты приема работ, которые были выполнены не в полном объеме и с нарушениями.

Константин Леньков / Фото ГСУ СК по Санкт-Петербургу