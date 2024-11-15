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Новости 15:26

ГИК наградил грамотой главу "Новых людей" в Петербурге за содействие на выборах

фото ЗакС политика ГИК наградил грамотой главу "Новых людей" в Петербурге за содействие на выборах

Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила поощрить почетной грамотой главу петербургского отделения партии "Новые люди" Анастасию Васильеву за содействие и "существенную помощь" в организации выборов, которые прошли в сентябре 2024 года. Напомним, по итогам голосования "Новые люди" получили лишь 36 муниципальных мандатов. Васильева, которая баллотировалась в МО "Княжево", избраться не смогла. В губернаторских выборах партия не участвовала. 

Также среди награжденных оказался муниципал Юрий Куликов, который баллотировался от "Новых людей" в МО "Северный", а впоследствии возглавил муниципальный совет. В предыдущем созыве он был депутатом в поселке Комарово. 

Всего за "активное содействие и существенную помощь в организации и проведении выборов" грамоты получили четыре человека. Кроме Васильевой и Куликова, их удостоились два чиновника из Курортного района: глава администрации Александр Забайкин и Михаил Гарцев, начальник отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления. 

В результате сентябрьских выборов большинство мест в муниципальных советах получили представители "Единой России". Остальные партии получили в разы меньше мандатов. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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