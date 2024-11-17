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Новости 13:59

Глава СЖР в Петербурге обратился в МВД из-за конфликта между журналистами и охраной Кашпировского

фото ЗакС политика Глава СЖР в Петербурге обратился в МВД из-за конфликта между журналистами и охраной Кашпировского

Председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих направил обращение начальнику ГУ МВД по Петербургу и ЛО Роману Плугину в связи с инцидентом,  произошедшим между журналистами и сотрудниками некой охранной организации, которые работали во время выступления Анатолия Кашпировского 15 ноября. Шерих просит найти и привлечь к ответственности неизвестных, которые препятствовали съемкам. 

"Неустановленные сотрудники охраны мероприятия, по словам коллег, также запрещали журналистами пользоваться средствами видео- и фотофиксации. Наиболее вопиющий инцидент, по словам коллег, произошел со съемочной бригадой РЕН ТВ и "Известий": из рук оператора телеканала пытались выбить камеру, а после того, как корреспондент Наталия Графчикова попыталась задать А.М. Кашпировскому вопросы, её просто вытолкали из зала", - приводит выдержку из письма пресс-служба городского отделения СЖР 16 ноября.

В своем письме Шерих указал, что из материалов в СМИ о выступлении Кашпировского он сделал вывод, что действия неизвестных, которые мешали работать журналистам, могут содержать признаки преступления о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ст. 144 УК). 

Напомним, известный по своим телеэфирам в 90-х Кашпировский после долгого перерыва продолжил свою деятельность в середине 2024 года. Против его выступления выступали некоторые депутаты Заксобрания Петербурга. Например, Александр Малькевич обращался к директору ДК им. Шелгунова, в котором прошло выступление, с просьбой разорвать договорные отношения с Кашпировским. Также после выступления "целителя" депутат Андрей Рябоконь попросил прокуратуру изучить деятельность Кашпировского.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Малькевич Александр Александрович 
Рябоконь Андрей Алексеевич 




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