Глава СЖР в Петербурге обратился в МВД из-за конфликта между журналистами и охраной Кашпировского

Председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих направил обращение начальнику ГУ МВД по Петербургу и ЛО Роману Плугину в связи с инцидентом, произошедшим между журналистами и сотрудниками некой охранной организации, которые работали во время выступления Анатолия Кашпировского 15 ноября. Шерих просит найти и привлечь к ответственности неизвестных, которые препятствовали съемкам.

"Неустановленные сотрудники охраны мероприятия, по словам коллег, также запрещали журналистами пользоваться средствами видео- и фотофиксации. Наиболее вопиющий инцидент, по словам коллег, произошел со съемочной бригадой РЕН ТВ и "Известий": из рук оператора телеканала пытались выбить камеру, а после того, как корреспондент Наталия Графчикова попыталась задать А.М. Кашпировскому вопросы, её просто вытолкали из зала", - приводит выдержку из письма пресс-служба городского отделения СЖР 16 ноября.

В своем письме Шерих указал, что из материалов в СМИ о выступлении Кашпировского он сделал вывод, что действия неизвестных, которые мешали работать журналистам, могут содержать признаки преступления о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ст. 144 УК).

Напомним, известный по своим телеэфирам в 90-х Кашпировский после долгого перерыва продолжил свою деятельность в середине 2024 года. Против его выступления выступали некоторые депутаты Заксобрания Петербурга. Например, Александр Малькевич обращался к директору ДК им. Шелгунова, в котором прошло выступление, с просьбой разорвать договорные отношения с Кашпировским. Также после выступления "целителя" депутат Андрей Рябоконь попросил прокуратуру изучить деятельность Кашпировского.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру