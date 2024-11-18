В Петербурге завершили восстановление фонтана во дворе доходного дома Лидваля

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" завершил работы по восстановлению фонтана, расположенного на Каменноостровском проспекте во дворе дома № 1–3, об этом 18 ноября сообщили в пресс-службах предприятия и Смольного.

Жители и гости Петроградского района смогут увидеть обновленный фонтан уже в новом сезоне – весной 2025 года, когда он будет запущен.

Фонтан, построенный в 1990-х годах, находился в аварийном состоянии и не был подключен к инженерным сетям с момента передачи Водоканалу в 2017 году. Реконструкция включала полный демонтаж чаши и ее декоративных элементов, установку современного щита управления, технологической камеры, подводных светильников, насосов для подачи и дренажа воды, а также создание новой чаши и прокладку инженерных сетей.

Обновленный фонтан будет радовать зрителей водной композицией "Пенная струя". На данный момент он подготовлен к зиме – проведена консервация, защищающая оборудование от низких температур.

Напомним, что сезон фонтанов в Петербурге завершился 13 октября. В 2024 году в городе работали 101 фонтан и 3 фонтанных комплекса.

Фото: СПб ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"