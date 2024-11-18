БФК поддержал туристический налог и поправки в бюджет на 2025-2027 годы

Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания поддержал поправки ко второму чтению проекта бюджета Петербурга на 2025 и плановый период 2026-2027 годов. Также на заседании БФК одобрение депутатов получил законопроект о введении туристического налога.

— Коллеги, я здесь, наверное, не буду оригинальничать. <...> Предлагается нам с вами поддержать и рекомендовать Законодательному собранию принять эти поправки. <...> С мая месяца мы работаем и результат у нас хороший, в этом году мы ставим новый рекорд, 12 поправок от фракций, такого еще не было, — заявил на заседании председатель БФК Денис Четырбок.

Вопросов и замечаний от членов комитета не последовало, предлагаемые поправки получили единогласное одобрение. Ранее поправки были рассмотрены бюджетной комиссией.

Также на заседании БФК был рассмотрен вопрос о введении в Петербурге туристического налога вместо действующего сейчас курортного сбора. Ожидается, что это произойдет с начала 2025 года.

— Туристический налог по своей концепции схож с курортным сбором, <...> но имеет ряд особенностей. Плательщиками туристического налога станут юридические и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания физическим лицам, — сообщила глава комитета финансов Светлана Енилина, представляя проект депутатам.

Предполагается, что ставка налога будет постепенно расти год от года. В 2025 году ее размер составит 1 %, а в 2029 году он должен будет составить 5 %. Минимальное значение налога составит для приезжающих в Петербург 100 рублей в сутки, при этом закон предусматривает ряд исключений из числа плательщиков.

По словам Енилиной, поступления в бюджет от туристического налога должны будут составить около 1 млрд рублей в первый год его действия.

Проект закона был опубликован на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы в начале октября. На прошлой неделе вице-губернатор Алексей Корабельников сообщил, что поступления от курортного сбора в Петербурге составили 640 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру