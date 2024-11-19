Беглов поздравил петербуржцев с Днем профсоюзного работника

В Петербурге и Ленинградской области 19 ноября отмечается День профсоюзного работника. Губернатор города Александр Беглов поздравил членов Ленинградской федерации профсоюзов с праздником и напомнил, что 119 лет назад в Петербурге был создан первый в России профсоюзный центр — Центральное бюро профессиональных рабочих союзов, сообщила сегодня пресс-служба Смольного.

Беглов отметил, что петербургские профсоюзы на протяжении многих лет защищают интересы работников, укрепляют первичные организации и активно участвуют в развитии системы социального партнерства. Он напомнил, что с 1992 года в городе действует Трехстороннее соглашение между правительством, Союзом промышленников и предпринимателей и Ленинградской федерацией профсоюзов. Документ ежегодно обновляется, охватывая вопросы рынка труда, образования, здравоохранения и ЖКХ.

Губернатор подчеркнул, что в Петербурге сохраняется минимальный уровень безработицы — менее 0,5%. Для подготовки кадров в соответствии с потребностями промышленности планируется создать восемь образовательно-производственных полигонов, а также новый "суперколледж" на 3 тысячи мест.

Среди приоритетов также названа программа "Серебряный возраст", направленная на поддержку старшего поколения, включая возможности обучения и получения новых профессий.

В завершение Беглов поблагодарил Ленинградскую федерацию профсоюзов за конструктивное сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей общественной работе.

фото: ЗАКС.Ру