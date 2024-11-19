В России за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 21,6%

В России за период с 11 по 17 ноября выявлено более 25,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, что на 21,6% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщил 19 ноября Роспотребнадзор, передает ТАСС.

По данным ведомства, доминирующим вариантом COVID-19 остается линия JN.1 с сублиниями KS.1 и JN.1.16.1. Кроме того, специалисты продолжают наблюдать за новым вариантом коронавируса XEC, зарегистрировав в стране 45 случаев.

В Роспотребнадзоре напомнили о важности профилактических мер во время подъема заболеваемости. Гражданам рекомендовано соблюдать личную гигиену, проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими и при первых признаках недомогания обращаться к врачу.

фото: ЗАКС.Ру