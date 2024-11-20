Губернатор Ленобласти Дрозденко поручил подготовить укрытия на случай ЧС

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко озвучил несколько поручений по итогам совещания, посвящённого обеспечению населения укрытиями на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается 20 ноября в telegram-канале губернатора.

По словам Дрозденко, до 1 декабря необходимо завершить передачу и инвентаризацию укрытий. Также до 10 декабря на официальных сайтах должны быть размещены данные о местах расположения укрытий, готовых принять людей в населённых пунктах.

Кроме того, губернатор поручил до 30 декабря обеспечить установку навигации по расположению укрытий в жилых районах, а до 1 апреля 2025 года — разработать программу для приведения вновь переданных объектов в нормативное состояние.

Ранее сообщалось, что Дрозденко потребовал решить проблемы с маршрутками в Мурино. В частности, вопрос коснется автобусов № 667 и № 668. Договор с перевозчиком, обслуживающим маршруты, будет расторгнут досрочно.

фото: ЗАКС.Ру