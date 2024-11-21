Дмитриева единственная проголосовала против проекта федерального бюджета на 2025 год

Единственным депутатом Государственной думы, проголосовавшим против принятия законопроекта о федеральном бюджете на 2025 год и планируемый период 2026 и 2027 года стала Оксана Дмитриева. Голосование состоялось 21 ноября. Проект поддержали 335 парламентариев. Еще 77 человек решили воздержаться.

О своем решении Дмитриева сообщила в своем Telegram-канале сразу после голосования. До этого она неоднократно выступала с критикой проекта бюджета. В частности, она отмечала необоснованное снижение темпов экономического роста, отставание индексации зарплат работников бюджетной сферы относительно средних зарплат по стране, а также неправильную, по ее мнению, политику долга, которая может привести к избыточным заимствованиям.

Также Дмитриева подготовила ряд поправок ко второму чтению проекта бюджета, но они были отклонены. Депутат предложила перераспределить средства в пользу фундаментальных исследований и снять финансирование со стратегической инициативы "Взлет — от стартапа до IPO".

Дмитриева избиралась в Госдуму в 2021 году от Партии роста, которая на сегодняшний день объединилась с "Новыми людьми". Сейчас Дмитриева входит в состав руководящих органов петербургского отделения "Новых людей". В Госдуме она не состоит ни в одной из представленных фракций.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру