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Новости 14:06

Дмитриева единственная проголосовала против проекта федерального бюджета на 2025 год

фото ЗакС политика Дмитриева единственная проголосовала против проекта федерального бюджета на 2025 год

Единственным депутатом Государственной думы, проголосовавшим против принятия законопроекта о федеральном бюджете на 2025 год и планируемый период 2026 и 2027 года стала Оксана Дмитриева. Голосование состоялось 21 ноября. Проект поддержали 335 парламентариев. Еще 77 человек решили воздержаться. 

О своем решении Дмитриева сообщила в своем Telegram-канале сразу после голосования. До этого она неоднократно выступала с критикой проекта бюджета. В частности, она отмечала необоснованное снижение темпов экономического роста, отставание индексации зарплат работников бюджетной сферы относительно средних зарплат по стране, а также неправильную, по ее мнению, политику долга, которая может привести к избыточным заимствованиям. 

Также Дмитриева подготовила ряд поправок ко второму чтению проекта бюджета, но они были отклонены. Депутат предложила перераспределить средства в пользу фундаментальных исследований и снять финансирование со стратегической инициативы "Взлет — от стартапа до IPO". 

Дмитриева избиралась в Госдуму в 2021 году от Партии роста, которая на сегодняшний день объединилась с "Новыми людьми". Сейчас Дмитриева входит в состав руководящих органов петербургского отделения "Новых людей". В Госдуме она не состоит ни в одной из представленных фракций. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Дмитриева Оксана Генриховна 




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