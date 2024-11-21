В Ленобласти изымут подвалы для создания там укрытий

У жителей Ленинградской области будут изымать заглубленные подвалы для оборудования в них укрытий, об этом 21 ноября написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти отметил, что пока что непонятно, будут ли эти меры временными или постоянными. По его словам, сейчас обсуждать это решение времени нет, а принятые меры будут оформлены как решение оперативного штаба.

"Времени на споры сейчас нет. Решение оформим решением оперативного штаба", – написал Дрозденко.

Также он добавил, что подвалы отремонтируют и будут предоставлять молодежным, социальным клубам и волонтерам.

Напомним, что в среду, 20 ноября, Александр Дрозденко поручил подготовить укрытия в регионе на случай ЧС.

Фото: ЗАКС.Ру