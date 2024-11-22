Полиция возбудила уголовное дело из-за сгоревшего макета шалаша Ленина

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об уничтожении или повреждении объекта культурного наследия (ч.1 ст.243 УК РФ) после возгорания макета шалаша Ленина в Сестрорецке, об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром в четверг, 21 ноября, в полицию Курортного района Петербурга поступило сообщение о том, что ночью на территории музейного комплекса в Сестрорецке сгорел макет шалаша Ленина.

На данный момент устанавливается материальный ущерб. Полиция разыскивает тех, кто причастен к преступлению.

Напомним, что также этим случаем заинтересовалась прокуратура Курортного района города.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга