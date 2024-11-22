Проект о дополнительных условиях для субсидий МО добрался до Заксобрания

На рассмотрение петербургских депутатов поступил проект губернатора Александра Беглова о корректировке правил выделения субсидий муниципальным образованиям, документ доступен для ознакомления на сайте Заксобрания. Проект вносит два дополнения в действующий закон о межбюджетных трансфертах муниципальным образованиям Петербурга из городского бюджета.

Первое дополнение предусматривает возможность установления дополнительных условий для предоставления субсидий в придачу к уже существующим. Например, сейчас для получения средств органы самоуправления не должны превышать установленные нормативы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц, муниципальных служащих и на содержание МСУ. О проекте Смольного с распределением нормативов на 2025 год ЗАКС.Ру рассказывал в начале ноября.

Второе дополнение касается возможности менять распределение субсидий между муниципалитетами без внесения поправок в закон о бюджете Петербурга на текущий год. Основанием для этого предлагается сделать изменение городского законодательства, влекущее за собой "изменение объемов расходных обязательств муниципальных образований, софинансируемых за счет субсидий из бюджета Санкт-Петербурга".

Согласно тексту пояснительной записки, вступление в силу первого дополнения "позволит усилить контроль за целевым использованием и эффективным расходованием субсидий местным бюджетам при их предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга". Второе изменение, по мысли чиновников, послужит целям более оперативного уточнения распределенных между муниципалитетами средств.

О планах Смольного по корректировке законодательства о субсидиях МО стало известно двумя месяцами ранее, когда проект был опубликован для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру