Суд оштрафовал комика Поперечного* по статье о дискредитации армии РФ

Тверской районный суд Москвы оштрафовал комика Данилу Поперечного* по статье о дискредитации армии России (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ), об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Протокол на комика составили в конце октября. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

Напомним, Минюст внес Данилу Поперечного* в реестр иностранных агентов 14 июня 2024 года. Тогда ведомство в том числе сообщало, что комик распространял сведения, направленные формирование негативного образа российской армии.

*Минюст внес Данилу Поперечного в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру