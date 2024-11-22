Выход с "Дунайской" на улицу Ярослава Гашека откроют до конца 2024 года

До конца 2024 года откроется выход со станции петербургского метрополитена "Дунайская" на улицу Ярослава Гашека, об этом 22 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по строительству Петербурга.

Как уточняет издание, после открытия выхода, в 2025 году на ремонт уйдет выход со станции на Дунайский проспект.

"Дунайскую" открыли в 2019 году вместе со станциями "Проспект Славы" и "Шушары". Почти сразу на станции начались проблемы. После открытия "Дунайская" протекла.

Напомним, что вестибюль станции "Дунайская" с выходом на улицу Ярослава Гашека закрыли 10 августа. Тогда не уточнялось, до какого конкретно числа выход будет закрыт.

Фото: ЗАКС.Ру