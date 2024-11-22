Завершилось обновление причалов "Адмиралтейство" и "Летний сад"

В рамках программы развития городских причалов Петербурга завершены работы на двух ключевых объектах: "Адмиралтейство" на Адмиралтейской набережной и "Летний сад" на Дворцовой набережной, об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.На первом из них установлены 10 новых причальных палов, а на втором – четыре пала и опорные конструкции для крепления переходных трапов, обеспечивающих доступ на причал.

Модернизация причальной инфраструктуры должна повысить удобство для судовладельцев, улучшить транспортное сообщение между островами и набережными, а также создать комфортные условия для туристов и жителей города.

Сейчас сеть речных и канализационных причалов города насчитывает 123 объекта, из которых 20 принадлежат городу, включая 16 спусков и четыре стационарных причала.

Напомним, что у Музея Фаберже в Петербурге должны были открыть новый городской причал в июле 2024 года, однако открыт он был в сентябре.

Фото: пресс-служба Смольного