В ВООПИиК заявили о поддержке изменения градозащитного закона

Глава петербургского отделения ВООПИиК Антон Иванов заявил в беседе с ЗАКС.Ру о том, что общество "в целом" поддерживает корректировку закона № 820-7, касающегося охранных зон в городе. Своим мнением он поделился 22 ноября, в день окончания общественного обсуждения проекта. Местом для беседы стал Центр культурного наследия имени академика Пиотровского, где прошло открытие обновленной экспозиции "История движения в защиту Петербурга", участниками которой стали вице-губернатор Борис Пиотровский и зампред КГИОП Александра Комиссарова.

— В целом поддерживаем, потому что это все делалось при нашем участии . <...> В итоге, мне кажется, удалось выработать достаточно такой интересный и работоспособный механизм, и дай бог, что эта классификация пройдет. Естественно, мы будем это отслеживать и, если что, корректировать. Но пока, мне кажется, это в правильном направлении делается, — заявил Иванов.

Двумя неделями ранее председатель КГИОП Алексей Михайлов заявил на пресс-конференции об отказе от создания перечня несредовых объектов при подготовке изменений в существующий закон. Суть корректировки сводится к разделению существующих зданий по степени их ценности. По словам Михайлова, идею создания списка несредовых объектов следовало бы воспринимать как "некий эксперимент", по итогам которого были сделаны выводы.

Чиновник говорил тогда в своем выступлении, что несредовые объекты останутся под охраной как исторические вплоть до завершения инвентаризации зданий. В градозащитном сообществе к заявлению отнеслись настороженно, поскольку предположили возможность изменения охранного статуса подобных построек в дальнейшем.

Иванов, однако же, подобных опасений не разделяет. "Так это и хорошо, что пока они будут находиться в этой части, с ними точно ничего не произойдет, — заявил он. — Поэтому это такой мораторий, можно сказать. А постепенно огромная грандиозная работа будет проводиться и будут классифицироваться эти здания. Но, мне кажется, это нормально абсолютно".

На вопрос о судьбе различных дворовых построек, которые как раз могли попасть в список несредовых, Иванов ответил пожеланием "сохранить максимально те здания, которые составляют нашу историческую среду и то, что является неотъемлемой ее частью". При этом он высказался за сохранение небольших деталей, оставшихся в наследство современному Петербургу. В качестве примера он привел декроттуары — местами сохранившиеся при входе в парадные устройства для очистки подошв обуви.

— Можно сохранять максимально. Единственное, что там даны критерии архитектурной ценности, градостроительной. Ну, все в совокупности будет рассматриваться, — заключил он и добавил, что ВООПИиК продолжит работу в группе по изменению закона.

В своей речи Иванов упомянул свою заместительницу Елену Резникову как представителя ВООПИиК в соответствующей рабочей группе. Сама Резникова полмесяца назад на пресс-конференции с участием Михайлова отметилась заявлением, что часть критиков поправок в закон якобы не удосужилась ознакомиться с текстом и "ориентируется на какие-то обрывочные сведения".

О том, что КГИОП выложил проект для общественного обсуждения, стало известно 8 ноября. Итоги рассмотрения обращений планируется представить на заседании общественного совета и выложить на сайте комитета.

Андрей Казарлыга, фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру