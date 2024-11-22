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Новости 21:01

В Москве суд продлил арест журналистке Кеворковой* до января

фото ЗакС политика В Москве суд продлил арест журналистке Кеворковой* до января

Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистке Надежде Кеворковой* по делу о о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщил 22 ноября ТАСС. Под стражей ей предстоит находиться, как минимум, до 5 января 2025 года.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кеворковой* до 5 января 2025 года", — передает информагентство решение судьи.

Кеворкова* находится под стражей с начала мая. Журналистке вменяют публикацию постов, в том числе с оправданием деятельности движения "Талибан"**.

Напомним, что представители "Талибана"** в 2022 году присутствовали в качестве гостей на Петербургском международном экономическом форуме. В конце мая 2024 года СМИ сообщали о том, что президенту Владимиру Путину доложили о возможности исключения "Талибана"** из списка террористических организаций.

*Росфинмониторинг включил Надежду Кеворкову в реестр террористов и экстремистов

**Движение "Талибан" признано террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы


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