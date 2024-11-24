За десять месяцев 2024 года в Петербурге родились 40,8 тысяч детей

С января по октябрь 2024 года в Петербурге зарегистрировали рождение 40884 детей, сообщили 24 ноября в комитете по здравоохранению. По данным ведомства, за этот период родилось 518 двоен и 11 троен, а 1975 детей родились при помощи ЭКО. Комздрав подготовил статистику ко Дню матери.

Так, рождаемость в Петербурге за десять месяцев почти догнала показатели 2023 года, тогда, по данным Петростата, в городе зарегистрировали 44 тысячи новорожденных, что на 2,4 тысячи меньше, чем в 2022 году.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале ноября, призвал россиян "задуматься о демографии". В свою очередь, над демографией задумались в Государственной думе. Так, один из депутатов решил повышать рождаемость с помощью лотереи.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру