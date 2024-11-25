МКУ "Лисий Нос" приобрело кроссовер за 2 млн рублей

Муниципальное казенное учреждение "Лисий Нос" заключило контракт на поставку легкового автомобиля для собственных нужд, следует из информации на портале Госзакупок. Выбор муниципалов пал на кроссовер "Москвич 3" за 1,96 млн рублей.

Итоговая цена контракта полностью соответствует начальной. На конкурс явился один претендент в лице ООО "Петровский СПб", с ним и заключили договор.

Поставляемая машина будет снабжена боковыми подушками безопасности водителя и переднего пассажира, системой контроля слепых зон, системой предупреждения о выезде с полосы движения и системой кругового обзора на 360 градусов. Салон должен быть обит искусственной кожей, зеркала заднего вида должны быть с подогревом и автоматическим складыванием после блокировки машины.

Условиями контракта оговаривается поставка непременно новой машины с пробегом не более 100 км. Поставщик должен передать ее заказчику в срок не позднее 16 декабря.

Ранее МО "№54" объявило конкурс на поставку внедорожника для своего главы. Под представленное описание подходит Niva Travel, максимальная цена закупки указана на отметке в 1,5 млн рублей.

Первый "Москвич 3" сошел с конвейера на столичном заводе двумя годами ранее. В августе 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что якобы пользуется этой машиной в нерабочее время, и весьма лестно о ней отозвался.

Андрей Казарлыга, фото: Сергей Собянин / Telegram