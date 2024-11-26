Никиту Журавеля приговорили к 14 годам строгого режима по делу о госизмене

Волгоградский областной суд вынес приговор Никиту Журавелю по делу о госизмене, ранее его осудили за поджог Корана, об этом 25 ноября сообщали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В октябре 20-летнего Журавеля обвинили в государственной измене. По версии следствия, молодой человек предложил свою помощь представителю Службы безопасности Украины (СБУ) в Telegram. Сам Журавель свою вину в содеянном признал.

Суд назначил Никите Журавелю приговор в виде 14 лет колонии строгого режима и ограничения свободы на один год. Как рассказал ТАСС адвокат юноши, приговор собираются обжаловать.

Напомним, что ранее Журавель стал фигурантом дела об оскорблении чувств верующих и хулиганстве. Еще весной 2023 года правоохранители задержали молодого человека за поджог Корана рядом с мечетью в Волгограде.

Тогда дело передали в Чечню по решению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В августе 2023 года Журавель рассказал, что его избил сын Рамзана Кадырова Адам. Позже суд ему назначил 3,5 года колонии общего режима.

Фото: скриншот видео объединенной пресс-службы судов Волгоградской области