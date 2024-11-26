Корабельников станет новым героем "прямой линии" с правительством Петербурга

В четверг, 28 ноября вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников будет отвечать на вопросы горожан в ходе "прямой линии" с правительством города в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Корабельников в Смольном курирует работу комитета финансов, комитета по контролю за имуществом, а также комитета по природопользованию и охране окружающей среды.

Вопросы для эфира будут собирать в комментариях на личной странице Корабельникова в "ВКонтакте" и по телефону телефону 246-79-49. Отметим, к моменту трансляции в Законодательном собрании должны принять в третьем, окончательном чтении законопроект о бюджете Петербурга на 2025 год. Сам Корабельников в последний раз отвечал на вопросы петербуржцев в августе. Как это было - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Неделей ранее на "прямой линии" отвечала на вопросы вице-губернатор Ирина Потехина, которая в отвечает за вопросы образования.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру