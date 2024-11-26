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Новости 18:19

Начальника УМВД Центрального района отпустили под подписку о невыезде

фото ЗакС политика Начальника УМВД Центрального района отпустили под подписку о невыезде

После допроса в Следственном комитете Петербурга начальника УМВД Центрального района города Дениса Данилевича отпустили под подписку о невыезде, об этом 26 ноября пишет MR7.ru со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Петербургу.

Ранее стало известно о том, что Данилевича задержали, а в его квартире и на рабочем месте были проведены обыски. Полковнику вменяют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, Данилевич за счет начальника ГАИ Центрального района Петербурга Андрея Тимошенко отремонтировал свой автомобиль и покатался на катере по Неве.

Стоит отметить, что сам Тимошенко фигурирует в деле о взятке. Его подозревают в помощи нескольким лицам в передаче взятки сотруднику УФСБ по городу и области.

Фото: ЗАКС.Ру


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