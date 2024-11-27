Полиция Петербурга потратит полмиллиарда рублей на оборудование и машины

Без малого две трети субсидии Смольного на обеспечение работы петербургской полиции пойдут на приобретение автотранспорта, материальных запасов и оборудования, следует из документации к проекту соглашения правительства города с МВД. Документ появился на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы 27 ноября.

Всего в рамках софинансирования материально-технического обеспечения полиции Петербург в 2025 году перечислит 770 млн рублей на счет МВД. Оттуда деньги должны будут поступить в ГУ МВД по Петербургу.

Из общей суммы 485 млн рублей направят на закупку машин и дополнительного оборудования, еще 250 млн рублей — на проектирование и проведение капитального ремонта зданий и помещений, занимаемых полицией.

Другие траты будут менее значительными. Еще 25 млн рублей пойдет на подключение модульного здания для ОП № 85 по Петродворцовому району к инженерным сетям и на благоустройство окружающей территории. Другие 10 млн рублей предназначаются на текущий ремонт зданий и помещений, занимаемых правоохранителями.

Субсидия должна быть предоставлена в течение I квартала 2025 года в пределах средств, заложенных в бюджете Петербурга на 2025-2027 годы. Сам документ был принят Заксобранием в третьем, окончательном чтении 27 ноября, в день публикации проекта соглашения на сайте Смольного.

Ранее стало известно о планах комитета по благоустройству потратить в 2025 году до 14,2 млн рублей на аренду грузовиков и противотаранных устройств для обеспечения безопасности массовых мероприятий.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру