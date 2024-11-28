Оценщики приступили к работе в домах, которые снесут под новый мост через Неву

К настоящему моменту правительство Петербурга выпустило постановления об изъятии и расселении под строительство Большого Обуховского моста двух многоквартирных домов на проспекте Обуховской Обороны, заявил 28 ноября врио главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Евгений Варов. В зданиях уже работают оценщики, в перспективе ожидается публикация постановлений по еще двум зданиям, рассказал чиновник на пресс-конференции в ТАСС.

— Выпущено постановление правительства на изъятие и расселение двух домов уже. Сегодня мы проводим оценочные работы, делаем поквартирный обход, общаемся с гражданами для того, чтобы максимально комфортно предоставить все условия для их переезда, — рассказал врио главы КРТИ.

Опубликованные постановления датируются 12 ноября, они касаются домов №№ 69 и 71. По словам Варова, сейчас готовятся еще два подобных документа. Согласно его прогнозу, выпуск новых постановлений может состояться до середины декабря 2024 года.

Сейчас в двух расселяемых домах работают представители компании, занимающейся оценкой помещений, на основании их выводов будут приниматься решения о сумме компенсаций жителям зданий. Жильцов планируют ознакомить с результатами работы приблизительно к 15 декабря, поведал Варов. "На основании этой оценки каждый собственник принимает решение и либо переезжает, ну, имеет право обратиться в суд в защиту своих прав и интересов", — добавил чиновник.

Также Варов сообщил, что к настоящему моменту подрядчик завершил работы по возведению подводной части опор моста. Сами работы, по его утверждению, идут "с небольшим опережением".

Проект строительства переправы предполагает снос нескольких зданий на левом берегу Невы. Помимо жилых домов, под демонтаж подпадает, в том числе, здание школы, в которой училась поэтесса Ольга Берггольц. Осенью постройка лишилась статуса объекта с признаками культурного наследия.

В начале ноября стало известно о том, что рабочие приступили к сборке пролетов моста.

Андрей Казарлыга, фото: Пресс-конференция ТАСС (скриншот трансляции)