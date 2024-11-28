ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:49

Московский суд оштрафовал юриста Григория Вайпана* по иноагентской статье

фото ЗакС политика Московский суд оштрафовал юриста Григория Вайпана* по иноагентской статье

Пресненский районный суд Москвы оштрафовал юриста Григория Вайпана* на 30 тысяч рублей из-за нарушения иноагентского законодательства, об этом 28 ноября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отметили в суде, Вайпан* был признан виновным по статье о нарушении порядка деятельности нностранного агента (ч.1 ст.19.34 КоАП РФ). В список иноагентов юрист попал в июле 2024 года.

Напомним, что по точно такой же статье и на такую же сумму в петербургском суде оштрафовали политического обозревателя Кирилла Набутова**.

*Минюст внес Григория Вайпана в реестр иностранных агентов

**Минюст внес Кирилла Набутова в реестр иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 ноября
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама