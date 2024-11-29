Муниципалы устраняют нарушения на своих территориях активнее частников

С 15 апреля по 8 ноября Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга проверила частные территории и земли муниципалитетов по 186 маршрутам во всех районах города с помощью нейросети, об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

В результате проверки было вынесено 120 постановлений за неудовлетворительное состояние дорог. По данным инспекторов, нарушения разделились почти поровну: 54 постановления касались частных территорий, а 66 – муниципальных.

В ГАТИ отметили, что анализ показал, что органы местного самоуправления активнее устраняют выявленные проблемы. Так, из 14 зафиксированных случаев ремонтов пять пришлось на муниципальные земли общего пользования, тогда как частные собственники устранили лишь три из восьми нарушений.

Нарушения, не устраненные в текущем сезоне, останутся под контролем инспекторов для дальнейшей работы. В следующем году запланировано продолжение мониторинга с использованием нейросетей.

Напомним, что в Выборгском районе Петербурга после проверки ГАТИ ликвидировали 33 незаконных парковочных места, из-за которых нарушались правила парковки во дворах.

Фото: ЗАКС.Ру