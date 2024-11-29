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Новости 14:22

Московского экс-мундепа Горинова приговорили к трем годам за оправдание терроризма

фото ЗакС политика Московского экс-мундепа Горинова приговорили к трем годам за оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего муниципального депутата в Красносельском районе Москвы Алексея Горинова к трем годам колонии строгого режима по обвинению в оправдании терроризма, об этом 29 ноября пишет "Коммерсантъ".

Дело связано с его высказываниями в разговоре с сокамерниками в больнице при ИК-3 во Владимирской области. Судебное заседание проходило в выездном формате. Также Горинов сообщил, что перед судебным процессом его поставили на учет как склонного к совершению терактов.

Напомним, что в июле 2022 года, Мещанский районный суд Москвы приговорил его к семи годам колонии по делу о военных фейках (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Это стало первым реальным сроком по данной статье.

Фото: ЗАКС.Ру


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