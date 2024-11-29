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Новости 15:19

Московский суд оштрафовал журналистов Шакирова* и Барабанова**

фото ЗакС политика Московский суд оштрафовал журналистов Шакирова* и Барабанова**

Таганский районный суд Москвы признал виновными по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ст. 19.34 КоАП РФ) двух иноагентов, об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

К ответственности были привлечены журналисты Мумин Шакиров* и Илья Барабанов**. Первого оштрафовали на 40 тысяч рублей, а второго на 45 тысяч. Шакирова* признали иноагентом в начале осени 2023 года, а Барабанова** весной этого года.

Напомним, что в четверг, 28 ноября, петербургский суд оштрафовал по иноагентской статье политического обозревателя Кирилла Набутова***, а московский суд — юриста Григория Вайпана****. Первый ранее пытался оспорить свой иноагентский статус, однако у него это не вышло.

*Минюст внес Мумина Шакирова в реестр иностранных агентов

**Минюст внес Илью Барабанова в реестр иностранных агентов

***Минюст внес Кирилла Набутова в реестр иностранных агентов

****Минюст внес Григория Вайпана в реестр иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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