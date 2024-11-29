Суд в Петербурге оштрафовал жилагентство из-за шума уборочной техники

Невский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Жилищное агентство Невского района по статье о нарушении санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч.1 ст.6.3 КоАП РФ), об этом 29 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как рассказали в пресс-службе, жильцы домов на улице Бабушкина жаловались на невыносимый шум из-за уборочной техники. Кроме шума, горожан не устраивал запах выхлопных газов, который чувствуется по всей прилегающей территории.

После жалоб была проведена проверка. Оказалось, что шум, который шел от техники, действительно превышал допустимые нормы. Также было нарушено расстояние от техники до жилых домов.

Ситуация никак не была исправлена после многочисленных просьб перенести базу в другое место. По итогу суд наложил на Жилищное агентство Невского района штраф в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, что прокуратура Невского района добилась демонтажа мансарды, которую установили нелегально, в доме на Ивановской улице. Также в ходе проверки было установлено, что фасад дома загрязнен, а штукатурка в некоторых местах слезла.

Фото: ЗАКС.Ру