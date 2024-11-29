За год соль подорожала на четверть

Средняя стоимость полукилограммовой упаковки пищевой соли в России в 2024 году выросла более чем на четверть, сообщил 29 ноября ТАСС со ссылкой на исследование "Контур.Маркета". Подорожание составило 27 %, из-за чего цена увеличилась до 46 рублей за пачку.

"Сильнее всего подорожала соль — на 27 %. Осенью 2023 года упаковка 500 г стоила 36 рублей, а в 2024 году — 46 рублей", — говорится в исследовании.

Кроме того, на 24 % подорожали растительное масло и картофель, а сливочное масло в среднем прибавило 22 % к стоимости. Чай и говядина подорожали на 18 %, а единственным подешевевшим продуктом в исследовании называют сахар, цена на который уменьшилась на 16 %.

Подорожание соли связано с целым комплексом факторов, в числе которых оказались подорожание производства и перевозки, заявила аналитик "Контур.Маркета" Дарья Жигалина. По ее словам, причиной подорожания картофеля и растительного масла стал меньший, по сравнению с 2023 годом, урожай.

Согласно отчету Центробанка, в октябре цены в России выросли на 0,75 %, что существенно превышает 0,48 % месяцем ранее. Годовой прирост цен в прошлом месяце составил 8,2 %.

На прошлой неделе стало известно, что отпускные цены на говядину увеличились в стране на 22 % с начала года. За прошедшие месяцы мясо подорожало с 574 до 700 рублей за килограмм.

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