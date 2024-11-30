Запрет на экспорт бензина из России продлили до 31 января 2025 года

Временный запрет на экспорт бензина решили продлить до конца января 2025 года, об этом 30 ноября сообщили на сайте российского правительства.

Как пояснили в кабмине, меру решили продлить для сохранения стабильности на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки и противодействия серому рынку.

Также в релизе сказано, что некоторые нюансы есть. Например, ограничение не распространяется на поставки, которые осуществляют сами производители.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что запрет на экспорт бензина из России будет снят раньше назначенного срока. Тогда он утверждал, что снятие возможно до 1 января 2025 года.

Сам запрет на экспорт бензина был введен 1 марта 2024 года. В мае запрет снимали, но в августе вновь возобновили.

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