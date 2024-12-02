Финансирование программы "Мой двор" в 2024 году окажется менее 1,1 млрд рублей

На реализацию программы "Мой двор" в 2024 году уйдет меньше средств, чем предполагалось изначально, следует из проекта постановления, опубликованного 2 декабря на сайте Смольного. Общая сумма окажется на 29,8 млн рублей меньше первоначальной, это касается 15 муниципальных образований.

Всего в программе "Мой двор" участвуют 39 муниципалитетов. На старте программы среди них собирались распределить 1,1 млрд рублей. Деньги предназначались на благоустройство или же на озеленение муниципальной территории.

Из опубликованного проекта следует, что общая сумма программы составит в 2024 году 1,07 млрд рублей. Изменения коснутся 15 из 39 участвующих в программе муниципалитетов. В основном, речь идет о снижении не более чем на 1-2 млн рублей, следует из проекта распределения. Однако же для МО "Город Петергоф" разница составит 17,2 млн рублей между изначальными 92,7 млн рублей и итоговыми 75,5 млн рублей.

О том, что субсидии в рамках программы распределены, стало известно в минувшем январе. В прошлом месяце появилась информация, что продлевать программу в 2025 году не будут.

Фото: ЗАКС.Ру