В России зафиксирована острая нехватка судей

Глава судебного департамента при Верховном суде РФ Владислав Иванов сообщил, что в российских судах открыты 6491 вакансия, что составляет 19,8% от общего числа судейских должностей, об этом 3 декабря пишет "Интерфакс".

Проблема затронула все уровни судебной системы: за год нехватка кадров выросла на 29% в арбитражных судах, на 18% – в судах общей юрисдикции и на 13% – среди мировых судей.

Основными причинами Иванов назвал низкую заработную плату, высокую рабочую нагрузку и отсутствие баланса между работой и личной жизнью. Эти факторы также способствуют досрочному уходу судей в отставку, особенно после 20 лет стажа, несмотря на сохранение профессионального потенциала.

Для решения проблемы планируется повышение зарплат, создание современной системы электронного документооборота, перераспределение нагрузки и улучшение условий труда. Судебный департамент также предлагает разработать программу профессионального долголетия, чтобы опытные судьи оставались в профессии.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в полиции также существует нехватка кадров. По ее словам, для полного кадрового обеспечения по состоянию на ноябрь 2024 года не хватает порядка 173,8 тысячи сотрудников.

Фото: ЗАКС.Ру