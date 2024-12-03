В Ленобласти продлили нулевую ставку транспортного налога для электрокаров

В Ленинградской области владельцев автомобилей с электрическими двигателями опять освободили от транспортного налога до конца 2027 года, об этом 3 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на решение депутатов Законодательного собрания региона.

Владельцев таких автомобилей в Ленобласти освободили от транспортного налога еще в 2022 году, сейчас это правило продлили.

Уточняется, что льгота действует на автомобили только с электрическим двигателем. В России такие машины продают Hongqi, Voyah, Zeekr, Evolute, "Москвич" и Lada e–Largus. Всего на начало 2024 года на учете в ГИБДД Ленобласти стояло 500 электрокаров.

Напомним, что в петербургском Законодательном собрании весной 2024 года появилась межведомственная рабочая группа по развитию электротранспорта, а нулевая ставка транспортного налога в Петербурге введена была еще в 2020 году.

Фото: ЗАКС.Ру