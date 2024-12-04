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Новости 10:16

Второй сервис кикшеринга завершает сезон в Петербурге

фото ЗакС политика Второй сервис кикшеринга завершает сезон в Петербурге

Сервис аренды электросамокатов Whoosh начал собирать свои устройства с улиц Петербурга, об этом 4 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее свой сезон в Петербурге завершил кикшеринг "Яндекс Go", а "МТС Юрент" продолжает работу. Несмотря на то что самокаты пока еще можно встретить в городе, их количество будет стремительно сокращаться в ближайшие часы.

Петербуржцы активно использовали электросамокаты для передвижения в сезоне 2024 года. За год было совершено почти 20 млн поездок, а общий пробег устройств составил около 35 млн километров. 

Самыми популярными маршрутами стали улицы Дыбенко, Коллонтай, проспекты Маршала Блюхера, Комендантский, а также Петровский бульвар и улица Федора Абрамова.

Сервис также отметил высокий уровень соблюдения правил: 99,9% поездок прошли без нарушений. Однако за сезон было оштрафовано и заблокировано около 74 тысяч пользователей за нарушения.

Напомним, что с 2031 года в России хотят запретить ездить на электросамокатах по тротуарам. В городах должны будут создать инфраструктуру для безопасного вождения средств индивидуальной мобильности.

Фото: ЗАКС.Ру


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