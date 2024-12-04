Цены на новостройки в Петербурге выросли на 1,8% за ноябрь

В Петербурге стоимость квадратного метра в новостройках за ноябрь увеличилась на 1,8% и составила в среднем 246 тысяч рублей, сообщает 4 декабря "Деловой Петербург" со ссылкой на данные "Яндекс Недвижимости". Одновременно с этим число доступных предложений на рынке снизилось на 2,9%.

Медианная стоимость квартиры в строящихся домах достигла 8,8 миллиона рублей при средней площади 36,3 квадратного метра.

В крупных российских городах (16 мегаполисов) средняя цена квадратного метра в новостройках составила 172 тысячи рублей. Общий объем предложений за месяц увеличился на 1%, но в 13 городах зафиксирован значительный рост стоимости. Наибольший рост произошёл в Самаре (+8,3%), Уфе (+8,2%), Перми (+5%) и Воронеже (+3,3%). По данным аналитиков, это связано с увеличением доли небольших квартир, таких как "однушки" и "двушки", которые традиционно дороже по стоимости квадратного метра.

В то же время в некоторых городах цены на новостройки снизились. В Нижнем Новгороде, Волгограде и Челябинске квадратный метр подешевел на 2,7%, 4,8% и 9,9% соответственно. Это связано с выходом на рынок большого числа бюджетных предложений и уменьшением средней площади продаваемых квартир.

Напомним, в 2024 году в Петербурге 925 молодых семей получили социальные выплаты на покупку жилья. Участниками государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" могут стать семьи с детьми или без них, а также неполные семьи, где ребенка воспитывает один родитель. Основными условиями для участия являются возраст родителей до 35 лет и официальный статус нуждающихся в улучшении жилищных условий.

фото: ЗАКС.Ру