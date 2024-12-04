Пропавший в петербургской больнице участник СВО решил уйти в монастырь

В монастыре нашли пропавшего неделю назад участника специальной военной операции, который ушел из больницы в Петербурге, об этом 3 декабря писала "Фонтанка.ру".
Пропавший 28-летний мужчина из Парголово участвовал в СВО на Каховском направлении. Там он получил ранение и сначала лежал в медучреждении в Белгороде, а потом в больнице в Петербурге.
Шесть дней мужчина не выходил на связь со своей сестрой, из-за чего она обратилась в полицию. Позже мужчина сам с ней связался и рассказал, что решил уйти в монастырь. Также военнослужащий попросил не искать его, а к правоохранителям он решил, что дойдет сам.
Напомним, что другой участник специальной военной операции Николай Королев, который также был участником программы "Время героев", стал заместителем председателя комитета по вопросам законности Петербурга.