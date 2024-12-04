Пропавший в петербургской больнице участник СВО решил уйти в монастырь

В монастыре нашли пропавшего неделю назад участника специальной военной операции, который ушел из больницы в Петербурге, об этом 3 декабря писала "Фонтанка.ру".

Пропавший 28-летний мужчина из Парголово участвовал в СВО на Каховском направлении. Там он получил ранение и сначала лежал в медучреждении в Белгороде, а потом в больнице в Петербурге.

Шесть дней мужчина не выходил на связь со своей сестрой, из-за чего она обратилась в полицию. Позже мужчина сам с ней связался и рассказал, что решил уйти в монастырь. Также военнослужащий попросил не искать его, а к правоохранителям он решил, что дойдет сам.

Напомним, что другой участник специальной военной операции Николай Королев, который также был участником программы "Время героев", стал заместителем председателя комитета по вопросам законности Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру