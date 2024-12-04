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Новости 13:50

Гарнец назначен первым замсекретаря петербургского отделения "Единой России"

фото ЗакС политика Гарнец назначен первым замсекретаря петербургского отделения "Единой России"

Депутат Заксобрания Валерий Гарнец назначен первым заместителем секретаря петербургского отделения "Единой России", сообщил 4 декабря глава реготделения, спикер городского парламента Александр Бельский. Решение об этом принял президиум регионального политсовета партии.

"Валерий Николаевич — депутат петербургского парламента и мой коллега по отделению. Имеет большой опыт работы в органах исполнительной власти", — прокомментировал назначение Бельский в своем Telegram-канале.

В ЗакСе Гарнец возглавляет комиссию по градостроительству, земельным и имущественным вопросам. В региональном отделении ЕР до сих пор он занимал пост главы исполнительного комитета, теперь же к этой должности у него добавилась еще одна.

На прошлой неделе петербургские единороссы избрали нового главу отделения, на смену депутату Госдумы Сергею Боярскому пришел Бельский. До этого, 11 ноября, стало известно о намерении Боярского оставить занимаемый пост.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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