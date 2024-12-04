Гарнец назначен первым замсекретаря петербургского отделения "Единой России"

Депутат Заксобрания Валерий Гарнец назначен первым заместителем секретаря петербургского отделения "Единой России", сообщил 4 декабря глава реготделения, спикер городского парламента Александр Бельский. Решение об этом принял президиум регионального политсовета партии.

"Валерий Николаевич — депутат петербургского парламента и мой коллега по отделению. Имеет большой опыт работы в органах исполнительной власти", — прокомментировал назначение Бельский в своем Telegram-канале.

В ЗакСе Гарнец возглавляет комиссию по градостроительству, земельным и имущественным вопросам. В региональном отделении ЕР до сих пор он занимал пост главы исполнительного комитета, теперь же к этой должности у него добавилась еще одна.

На прошлой неделе петербургские единороссы избрали нового главу отделения, на смену депутату Госдумы Сергею Боярскому пришел Бельский. До этого, 11 ноября, стало известно о намерении Боярского оставить занимаемый пост.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру