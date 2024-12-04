Законопроект об увеличенных штрафах за нарушение ПДД хотят принять в декабре

Поправки, предполагающие увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения, могут быть утверждены до середины декабря, об этом 4 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова главы комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

"Что касается суммы этих штрафов, они, конечно, огромные, но эти дискуссии были до внесения. И сейчас, когда поправка внесена, я так понимаю, будем принимать уже до конца этой сессии. Это будет до середины декабря", – сказал Крашенинников.

Ранее стало известно о том, что штрафы хотят повысить с 1 января 2025 года. Например, за нарушение правил использования ремней безопасности штрафы повысится с 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей, а управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения будет наказываться штрафом в размере 45 тысяч рублей вместо 30 тысяч.

Напомним, что в середине ноября депутаты ЛДПР предложили аннулировать иностранные или международные водительские права мигрантов при нарушении ПДД.

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