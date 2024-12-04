Власти РФ на лечение тяжелобольных детей в 2025 году выделят более 200 млрд рублей

В 2025 году власти РФ направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, включая редкие орфанные болезни, более 202 млрд рублей, об этом 4 декабря пишет ТАСС со ссылкой на слова первого заместителя председателя комитета по охране здоровья Госдумы РФ Леонида Огуля.

По его словам, в 2026 и 2027 годах объем финансирования планируется увеличить до 231,8 млрд и 253,4 млрд рублей соответственно. Средства предусмотрены в рамках федерального бюджета, в том числе для оказания медицинской помощи за границей.

На софинансирование региональных расходов на лекарственное обеспечение льготных категорий ежегодно будет выделяться по 13,95 млрд рублей. На программу высокозатратных нозологий запланировано около 1,2 млрд рублей на ближайшие три года.

Леонид Огуль отметил, что комитет по охране здоровья поддерживает инициативу Минздрава о наделении правительства РФ полномочиями по утверждению порядка предоставления дополнительных средств регионам на лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями.

Напомним, что комитет Госдумы по охране здоровья и Минздрав России обсуждают расширение программы льготного обеспечения лекарствами для пациентов с гипертонией и заболеваниями почек.

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