Корабельников прибыл в Москву на форум ВТБ

Петербургский вице-губернатор Алексей Корабельников прибыл в Москву для участия в 15-м по счету инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", следует из содержания постов в Telegram-канале чиновника. В городском правительстве Корабельников курирует, в том числе, деятельность комитета финансов и комитета имущественных отношений.

Днем в среду в канале вице-губернатора появилась фотография, на которой он запечатлен стоящим на фоне экрана с логотипом форума. "На 15-м инвестиционном форуме ВТБ", — гласила лаконичная подпись к снимку.

Позже в канале появился небольшой ролик из зала пленарного заседания с участием президента Владимира Путина. Судя по картинке, устроился Корабельников не в первых рядах.

Форум "Россия зовет!" стартовал в Москве 4 декабря, его работа продолжится и в следующий день. В своем выступлении перед участниками Путин отметил "достаточно высокий" уровень инфляции и отметил необходимость совместных действий правительства и Центробанка по ее снижению. За несколько часов до этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможность дальнейшего повышения уровня ключевой ставки в декабре.

Андрей Казарлыга, фото: Корабельников Онлайн / Telegram