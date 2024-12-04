В Петербурге подвели итоги сезона электросамокатов

В Петербурге завершился сезон проката электросамокатов. Об этом 4 декабря сообщил Telegram-канал "Начальник транспортного цеха".

С 18 марта петербуржцы и гости города совершили около 35 млн поездок на 40 тысячах электросамокатах, преодолев в общей сложности более 60 млн километров. В городе работали четыре сервиса аренды.

За сезон операторы выписали более 5 миллионов предупреждений за нарушения, оформили свыше 39 тысяч штрафов и заблокировали около 70 тысяч аккаунтов. Камеры и инспекторы зафиксировали 46 тысяч нарушений.

В рамках соглашения с городом в центральных районах ввели запреты на парковку, организовали 40 виртуальных стоянок и ограничили скорость в 175 локациях до 15 км/ч, а в 7 зонах — до 10 км/ч.

Зампред комитета по транспорту Алексей Гончаров заявил, что благодаря новым мерам, включая усиленный контроль и установку дорожных знаков, удалось снизить хаотичную парковку и неосторожное поведение самокатчиков.

Сервис Whoosh начал сбор транспорта сегодня, ранее работу завершил "Яндекс Go".

фото: ЗАКС.Ру