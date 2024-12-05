Суд обратил земельный участок и дом тещи Невзорова* в доход государства

Приморский районный суд Петербурга 5 декабря удовлетворил требование прокуратуры о признании недействительным договор о продаже недвижимости супруги журналиста Александра Невзорова* ее матери Наталии Колесниковой, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. Земельный участок на улице Новоцентральная в поселке Лисий Нос и жилой дом на нем зачислен на баланс Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

В прокуратуре посчитали, что недвижимость оказалась в собственности незаконно: расчет стоимости не производился и сделка не была не была согласована в администрации города. В августа Лидия Невзорова* продала участок своей матери Наталии Колесниковой. Как уточняет ТАСС со ссылкой на прокуратуру, площадь участка составляла 12 соток, а дом на нем 344 кв.м. Колесниковой покупка объекта обошлась в 20 млн рублей.

С июля 2024 года чета Невзоровых* признана экстремистским объединением. В доход государства было обращено несколько объектов недвижимости семьи телеведущего. Они пытались оспорить решение суда, но безуспешно.

*Александр и Лидия Невзоровы признаны участниками экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в РФ. Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру