Горсуд оставил под запретом деятельность Невзоровых* в России

Деятельность супружеской пары публициста Александра Невзорова* и Лидии Невзоровой* осталась под запретом в России, передает 13 ноября ТАСС. Соответствующее решение принял Городской суд Петербурга.

В своем иске Невзоровы* оспаривали вынесенное 2 июля решение Октябрьского суда Петербурга, в соответствии с которым их семейный союз был признан экстремистским объединением и запрещен в стране. Процесс прошел в закрытом режиме. Истцы, проживающие за границей, в заседаниях не участвовали.

"Судебная коллегия <...> определила решение Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 2 июля 2024 года по административному делу оставить без изменений, апелляционную жалобу Невзорова* — без удовлетворения", — озвучила резолютивную часть решения судья.

Днем ранее стало известно о том, что Петроградский районный суд арестовал квартиру тещи Невзорова* в качестве обеспечительной меры. Как полагает прокуратура, недвижимость была продана Лидией Невзоровой* своей матери мнимо. Ведомство добивается отчуждения жилья в пользу государства.

*Александр и Лидия Невзоровы признаны участниками экстремистского объединения, деятельность которого запрещена в РФ; Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру