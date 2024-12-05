Кравцов счел нужным введение единой программы для детских садов

В России нужна единая воспитательная программа для детских садов по аналогии со школами, передает слова министра просвещения Сергея Кравцова ТАСС. Своим мнением чиновник поделился на VIII Всероссийском съезде работников дошкольного образования в Москве.

"Методики работы в детском саду. Все-таки нам нужна единая программа, единые подходы, или каждый детский сад сам определяет среду, методики, которые выбирает?" — задался вопросом глава ведомства.

В качестве примера Кравцов привел школы, где были утверждены единые программы подготовки по всем предметам. В настоящее время готовятся учебники, соответствующие этим программам, отметил он.

Также Кравцов критически высказался о практике выдачи маленьким детям смартфонов и гаджетов. По его словам, сперва родители делятся с детьми гаджетами, чтобы им не мешали, а потом "спрашивают: почему у меня ребенок плачет, почему ребенок меня не слушает, почему он меня не любит", процитировало слова министра РИА "Новости".

В середине ноября стало известно о планах Минпросвещения разработать единый учебник по информатике для школ. Тогда же Кравцов заявил о планах перевести выполнение заданий ЕГЭ на отечественные платформы.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ